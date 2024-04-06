Приспешник Путина отреагировал на "слив" о подготовке нападения РФ на Казахстан
Категория
Мир
Дата публикации

Приспешник Путина отреагировал на "слив" о подготовке нападения РФ на Казахстан

Андрей Гурулев
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Источник:  online.ua

Депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев называет фейком свое же заявление о том, что Россия готовится начать войну против Казахстана.

В России отрицают, что выбрали Казахстан новой жертвой после Украины

Приспешник Путина записал срочное видеообращение после того, как оппозиционный российский телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал его громкое заявление.

Что важно понимать, это было сообщение, которое Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы РФ.

По его словам, после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть "соответствующее решение".

Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие... Но они будут следующие... в принципе, я думаю, решение уже есть, — заявил Андрей Гурулев, однако никаких других деталей не раскрыл.

Однако уже 6 апреля генерал-лейтенант начал отрицать свои слова, назвав их "фейком", а также обвинил во всем Украину, игнорируя тот факт, что этот "слив" опубликовали российские оппозиционные силы.

Более того, он назвал казахов "друзьями", с которыми враги хотят рассорить Россию.

Может ли Путин начать вторжение в Казахстан

В интервью Online.UA доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан Дуйсембин с позывным “Джаз” озвучил прогноз, что Россия действительно может атаковать его страну.

По словам бойца, это произойдет, когда в Кремле поймут, что не смогут завоевать Украину.

Именно тогда, как считает “Джаз”, Путин придумает повод, чтобы объявить Казахстан “врагом” России и ввести свои войска.

Для российского диктатора это будет фейковая победа после позорного поражения в Украине.

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