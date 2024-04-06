Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов називає фейком свою ж заяву про те, що Росія готується розпочати війну проти Казахстану.
У Росії заперечують, що обрали Казахстан новою жертвою після України
Поплічник Путіна записав термінове відеозвернення після того, як опозиційний російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував його гучну заяву.
Що важливо розуміти, це було повідомлення, яке Гурульов надіслав колегам із комітету Держдуми РФ.
За його словами, після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".
Однак уже 6 квітня генерал-лейтенант заперечив свої слова, назвавши їх “фейком”, а також звинуватив у всьому Україну, ігноруючи той факт, що цей “злив” опублікували російські опозиційні сили.
Ба більше, він назвав казахів “друзями”, з якими вороги хочуть розсварити Росію.
Чи може Путін розпочати вторгнення в Казахстан
В інтерв’ю Online.UA доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз” озвучив прогноз, що Росія дійсно може атакувати його країну.
За словами бійця, це станеться, коли у Кремлі зрозуміють, що не зможуть завоювати Україну.
Саме тоді, як вважає “Джаз”, Путін вигадає привід, щоб оголосили Казахстан “ворогом” Росії та ввести свої війська.
Для російського диктатора це буде фейкова перемога після ганебної поразки в Україні.
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