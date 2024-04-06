Поплічник Путіна відреагував на злив про підготовку нападу РФ на Казахстан
Категорія
Світ
Дата публікації

Поплічник Путіна відреагував на злив про підготовку нападу РФ на Казахстан

Андрій Гурульов
Джерело:  online.ua

Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов називає фейком свою ж заяву про те, що Росія готується розпочати війну проти Казахстану.

У Росії заперечують, що обрали Казахстан новою жертвою після України

Поплічник Путіна записав термінове відеозвернення після того, як опозиційний російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував його гучну заяву.

Що важливо розуміти, це було повідомлення, яке Гурульов надіслав колегам із комітету Держдуми РФ.

За його словами, після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є, — заявив Андрій Гурульов, однак жодних інших деталей не розкрив.

Однак уже 6 квітня генерал-лейтенант заперечив свої слова, назвавши їх “фейком”, а також звинуватив у всьому Україну, ігноруючи той факт, що цей “злив” опублікували російські опозиційні сили.

Ба більше, він назвав казахів “друзями”, з якими вороги хочуть розсварити Росію.

Чи може Путін розпочати вторгнення в Казахстан

В інтерв’ю Online.UA доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз” озвучив прогноз, що Росія дійсно може атакувати його країну.

За словами бійця, це станеться, коли у Кремлі зрозуміють, що не зможуть завоювати Україну.

Саме тоді, як вважає “Джаз”, Путін вигадає привід, щоб оголосили Казахстан “ворогом” Росії та ввести свої війська.

Для російського диктатора це буде фейкова перемога після ганебної поразки в Україні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін спростив надання громадянства РФ жителям Молдови, Білорусі та Казахстану
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Казахстану Токаєв кинув новий виклик Путіну
Акорда
Токаєв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до нападу на Казахстан, рішення вже ухвалено — депутат Держдуми РФ
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?