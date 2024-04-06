Депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Андрій Гурульов називає фейком свою ж заяву про те, що Росія готується розпочати війну проти Казахстану.

У Росії заперечують, що обрали Казахстан новою жертвою після України

Поплічник Путіна записав термінове відеозвернення після того, як опозиційний російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував його гучну заяву.

Що важливо розуміти, це було повідомлення, яке Гурульов надіслав колегам із комітету Держдуми РФ.

За його словами, після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є, — заявив Андрій Гурульов, однак жодних інших деталей не розкрив. Поширити

Однак уже 6 квітня генерал-лейтенант заперечив свої слова, назвавши їх “фейком”, а також звинуватив у всьому Україну, ігноруючи той факт, що цей “злив” опублікували російські опозиційні сили.

Ба більше, він назвав казахів “друзями”, з якими вороги хочуть розсварити Росію.

Чи може Путін розпочати вторгнення в Казахстан

В інтерв’ю Online.UA доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз” озвучив прогноз, що Росія дійсно може атакувати його країну.

За словами бійця, це станеться, коли у Кремлі зрозуміють, що не зможуть завоювати Україну.

Саме тоді, як вважає “Джаз”, Путін вигадає привід, щоб оголосили Казахстан “ворогом” Росії та ввести свої війська.