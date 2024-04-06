Протягом останніх днів з'являється дедалі більше доказів того, що РФ почала підготовку до вторгнення у Казахстан. Так, кремлівські пропагандисти уже почали змальовувати Казахстан “ворогом” Москви, а президентка країни Токаєва називати “маріонеткою англосаксів".

Путін намагається налаштувати росіян проти казахів

На підозрілу активність кремлівської пропаганди звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський.

Він зазначає, що на російському телебаченні вийшов двосерійний пропагандистський фільм, який має на меті розпалити ненависть до Казахстану всередині РФ.

Що цікаво, автором цієї стрічки є депутат Держдуми РФ Андрій Луговий, який за вказівкою Кремля отруїв опозиціонера Олександра Литвиненка.

У фільмі буквально дослівно повторюють ту саму методичку, яку раніше Москва використовувала проти України.

Однак цього разу Кремль у русофобії та фашизмі звинувачує Астану, а не Київ.

Ба більше, під удар роспропаганди потрапив навіть президент Казахстану — Касим-Жомарт Токаєв.

Він, як брешуть поплічники Путіна, є не просто “маріонеткою Заходу”, а навіть “учасником великої антиросійської змови”.

Денис Казанський припускає, що Путін дійсно почав готувати росіян до майбутнього конфлікту з Казахстаном й використовує з цією метою уже знайомий сценарій.

До слова, доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембін в інтерв’ю Online.UA озвучив ідентичне попередження.

На думку бійця, Путін може атакувати його країну, щоб відвернути увагу росіян від ганебної поразки армії РФ на українському фронті.

У Росії заговорили про підготовку до вторгнення у Казахстан

6 квітня у мережу злили запис повідомлення депутата Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, під час якого він підтверджує, що війна з Казахстаном є цілком можливою.

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є, — сказав поплічник Путіна. Поширити

Цього ж дня Гурульов назвав свою скандальну заяву про Казахстан фейком та звинуватив у всьому Україну, попри те, що злив його повідомлення опублікували у Росії.