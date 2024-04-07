Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів в ГУР, 5 квітня безпілотники Головного управління розвідки змогли пошкодити сім ворожих літаків на аеродромі в російському Єйську.

Атака ГУР на аеродром в Єйську. Що відомо

Анонімні джерела в українській розвідці поділилися зі ЗМІ уточненими даними щодо удару дронів ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську.

За словами інсайдерів, 5 квітня аеродром атакували українські БпЛА.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, вказано, що українським розвідникам вдалося успішно знищити дизельну підстанцію аеропорту.

Варто звернути увагу на те, що охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ.

Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ". Поширити

Масштабна атака України на російські аеродроми

Вранці 5 квітня відбулася нова спільна спецоперація українських розвідників та бійців ЗСУ.

Під удари дронів потрапили три військові аеродроми на території Росії.

Одразу після атаки надійшла інформація про те, що у Єйську було повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.

Однак згодом ці дані оновили.