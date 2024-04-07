Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів в ГУР, 5 квітня безпілотники Головного управління розвідки змогли пошкодити сім ворожих літаків на аеродромі в російському Єйську.
Атака ГУР на аеродром в Єйську. Що відомо
Анонімні джерела в українській розвідці поділилися зі ЗМІ уточненими даними щодо удару дронів ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську.
За словами інсайдерів, 5 квітня аеродром атакували українські БпЛА.
Окрім того, вказано, що українським розвідникам вдалося успішно знищити дизельну підстанцію аеропорту.
Варто звернути увагу на те, що охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ.
Масштабна атака України на російські аеродроми
Вранці 5 квітня відбулася нова спільна спецоперація українських розвідників та бійців ЗСУ.
Під удари дронів потрапили три військові аеродроми на території Росії.
Одразу після атаки надійшла інформація про те, що у Єйську було повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.
Однак згодом ці дані оновили.
Варто зазначити, що вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.
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