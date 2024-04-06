У Ростовській області РФ підірвали трубопровід на військовому обʼєкті — ГУР
Категорія
Події
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У Ростовській області РФ підірвали трубопровід на військовому обʼєкті — ГУР

ГУР
пожежа

Головне управління розвідки повідомило про підрив ще одного військового об’єкта у Росії —  нафтопроводу у населеному пункті Азов.

У Росії палає військовий обʼєкт

Як повідомляє розвліка, у ніч на 6 квітня у районі н.п. Азов Ростовської області підірвали трубопровід, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".

Завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

Розвідка уточнює, об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Що відомо про атаку дронами по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.

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