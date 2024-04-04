За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові продовжать завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії після серії вдалих атак по НПЗ у Татарстані.

Що кажуть у ГУР про атаки по стратегічних об’єктах на території Росії

Юсов зазначив, що радіус атак українських військових по cтратегічних об'єктах на території країни-агресорки постійно збільшується.

Це хороші результати, і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І їхній радіус збільшуватиметься, — підкреслив представник ГУР. Поширити

Що відомо про результати атаки по заводу з виробництва “Shahed” у Татарстані

Юсов зазначив, що атака дронами по підприємству з виробництва дронів “Shahed” у Татарстані призвела до значних руйнувань.

При цьому представник ГУР відмовився коментувати, якими саме БпЛА було атаковано підприємство з виробництва “Shahed” у Татарстані.

Він зауважив, що це були "добрі літальні об'єкти" які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані.

Однак у ЗМІ раніше поширилась інформація про те, що по заводу могли вдарити оснащеними під безпілотники літаками типу Cessna.

За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання "Шахедів". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства, — підкреслив Юсов. Поширити

Стосовно незаконно побудованого Росією Кримського мосту Юсов зазначив, що самого моста занадто мало для забезпечення логістики злочинної армії РФ, втім він має важливе політичне значення для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ми бачили і чули повідомлення про будівництво залізниці до Криму. Разом з тим, з точки зору лише військового постачання, зокрема після успішних дій України на цьому напрямку, мосту замало, але як символ — він дійсно залишається для Путіна важливим. Це правда, — пояснює представник ГУР. Поширити

Він зазначив, що кремлівська диктатура переважно все прив’язує до безглуздих символів.