По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные продолжат наносить удары по стратегическим объектам на территории России после серии удачных атак по НПЗ в Татарстане.

Что говорят в ГУР об атаках по стратегическим объектам на территории России

Юсов отметил, что радиус атак украинских военных по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки постоянно увеличивается.

Это хорошие результаты, и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И их радиус будет расти, — подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

Что известно о результатах атаки по заводу по производству Shahed в Татарстане

Юсов отметил, что атака дронами по предприятию по производству дронов Shahed в Татарстане привела к значительным разрушениям.

При этом представитель ГУР отказался комментировать, какими именно БПЛА было атаковано предприятие по производству Shahed в Татарстане.

Он отметил, что это были "добрые летательные объекты", долетевшие в несколько военных объектов в Татарстане.

Однако в СМИ ранее распространилась информация о том, что по заводу могли ударить самолетами типа Cessna, оснащенными под беспилотники.

По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и усложнено продолжение работы предприятия, подчеркнул Юсов. Поделиться

Относительно незаконно построенного Россией Крымского моста Юсов отметил, что самого моста слишком мало для обеспечения логистики преступной армии РФ, впрочем, он имеет важное политическое значение для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Мы видели и слышали сообщения о строительстве железной дороги в Крым. Вместе с тем, с точки зрения только военных поставок, в частности после успешных действий Украины на этом направлении, моста мало, но как символ — он действительно остается для Путина важным. Это правда, — объясняет представитель ГУР. Поделиться

Он отметил, что кремлевская диктатура преимущественно все привязывает к нелепым символам.