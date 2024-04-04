По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, украинские военные продолжат наносить удары по стратегическим объектам на территории России после серии удачных атак по НПЗ в Татарстане.
Что говорят в ГУР об атаках по стратегическим объектам на территории России
Юсов отметил, что радиус атак украинских военных по стратегическим объектам на территории страны-агрессорки постоянно увеличивается.
Что известно о результатах атаки по заводу по производству Shahed в Татарстане
Юсов отметил, что атака дронами по предприятию по производству дронов Shahed в Татарстане привела к значительным разрушениям.
При этом представитель ГУР отказался комментировать, какими именно БПЛА было атаковано предприятие по производству Shahed в Татарстане.
Он отметил, что это были "добрые летательные объекты", долетевшие в несколько военных объектов в Татарстане.
Однако в СМИ ранее распространилась информация о том, что по заводу могли ударить самолетами типа Cessna, оснащенными под беспилотники.
Относительно незаконно построенного Россией Крымского моста Юсов отметил, что самого моста слишком мало для обеспечения логистики преступной армии РФ, впрочем, он имеет важное политическое значение для кремлевского диктатора Владимира Путина.
Он отметил, что кремлевская диктатура преимущественно все привязывает к нелепым символам.
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