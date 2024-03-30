В них есть дальние дроны, которые летают плюс 40 км, дальнобойные дроны не только разведывательные, также летают около 40 км, огромное количество разного рода FPV — дронов, которые они также очень активно используют и бьют даже не только по технике, а и по позициям. А за нами, в принципе, качество и инициатива. То есть мы обходим их РЭБ, знаем секреты как это сделать. Мы качественнее и гораздо продуктивнее отрабатываем FPV-дронами, — заверил военный.