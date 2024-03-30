Аналитики по разведке Минобороны Британии отметили, что Россия ежемесячно мобилизует в ряды оккупационной армии в Украине около 30 тыс. человек для пополнения многочисленных потерь.
Что известно о темпах скрытой мобилизации в России
Аналитики британской разведки указывают на постепенное продвижение российских оккупантов к западу от Авдеевки Донецкой области.
В частности, в военной разведке Великобритании не исключили захват российскими военными преступниками населенных пунктов Тоненько и Орловка.
Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество на фронте по количеству личного состава, боеприпасов и техники.
Как ВСУ действуют в районе Авдеевки
Сержант, боец 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов в эфире телемарафона отметил, что украинским военным удалось несколько стабилизировать ситуацию в районе Авдеевки.
Фирсов подчеркнул, что в настоящее время украинские военные могут обходить враждебные РЭБ.
Военный подчеркнул, что ситуация в районе Авдеевки все равно остается тяжелой и российские оккупанты атакуют со всего имеющегося вооружения.
Он также отметил, что военные ВСУ на этом направлении создали собственную лабораторию и закупили работающие ночью камеры, помогая уничтожать вражескую технику.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-