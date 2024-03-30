В британской разведке озвучили безумные темпы мобилизации в России
Категория
Украина
Дата публикации

В британской разведке озвучили безумные темпы мобилизации в России

Мобилизация в России
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Источник:  online.ua

Аналитики по разведке Минобороны Британии отметили, что Россия ежемесячно мобилизует в ряды оккупационной армии в Украине около 30 тыс. человек для пополнения многочисленных потерь.

Что известно о темпах скрытой мобилизации в России

Аналитики британской разведки указывают на постепенное продвижение российских оккупантов к западу от Авдеевки Донецкой области.

В частности, в военной разведке Великобритании не исключили захват российскими военными преступниками населенных пунктов Тоненько и Орловка.

Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса, подчеркивается в отчете британской разведки.

Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество на фронте по количеству личного состава, боеприпасов и техники.

Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тыс дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил, — предполагают в британской военной разведке.

Как ВСУ действуют в районе Авдеевки

Сержант, боец 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов в эфире телемарафона отметил, что украинским военным удалось несколько стабилизировать ситуацию в районе Авдеевки.

Фирсов подчеркнул, что в настоящее время украинские военные могут обходить враждебные РЭБ.

Военный подчеркнул, что ситуация в районе Авдеевки все равно остается тяжелой и российские оккупанты атакуют со всего имеющегося вооружения.

Ночью мы поднимаем разведывательную "птичку" и видим там безумный двой — едут "Уралы", танки, работают системы, которые выпускают ракеты С-300. На то они и "орки", что они активнее работают ночью, — отметил Фирсов.

Он также отметил, что военные ВСУ на этом направлении создали собственную лабораторию и закупили работающие ночью камеры, помогая уничтожать вражескую технику.

В них есть дальние дроны, которые летают плюс 40 км, дальнобойные дроны не только разведывательные, также летают около 40 км, огромное количество разного рода FPV — дронов, которые они также очень активно используют и бьют даже не только по технике, а и по позициям. А за нами, в принципе, качество и инициатива. То есть мы обходим их РЭБ, знаем секреты как это сделать. Мы качественнее и гораздо продуктивнее отрабатываем FPV-дронами, — заверил военный.

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