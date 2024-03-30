Британская разведка оценила продвижение армии РФ на запад от Авдеевки

Российская армия продолжает постепенно продвигаться к западу от Авдеевки, превосходя ВСУ количеством боеприпасов и личного состава. Однако за последние недели оккупанты не достигли значительного прогресса.

Армия РФ продолжает наступление под Авдеевкой

Россия бросает огромные резервы на наступательные операции под Авдеевкой.

Об этом говорится в аналитическом отчете Минобороны Великобритании в соцсети X.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/t88BVNdmHL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fNCCUrFP3e — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2024

Как отмечают в ведомстве, в конце марта 2024 года российским войскам почти наверняка удалось взять под контроль два села — Тоненькое и Орловку, и они продолжают попытки захватить другие села в этом районе.

Россия продолжила атаки на нескольких других участках фронта, но за последние недели не добилась значительного прогресса.

По данным британских военных аналитиков, Россия сохраняет значительное преимущество по численности войск, количеству боеприпасов и техники.

Армия РФ, вероятно, набирает примерно 30 тыс дополнительных военнослужащих ежемесячно и может продолжать покрывать потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских Вооруженных сил. Поделиться

Что известно об обороне ВСУ в районе Авдеевки

Журналисты издания The New York Times Со ссылкой на спутниковые снимки и комментарии американских чиновников и аналитиков отмечают, что успехи российской оккупационной армии в районе Авдеевки и слабая оборона ВСУ частично объясняется острым дефицитом боеприпасов.

При этом со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs журналисты издания отмечают, что оборонные позиции ВСУ к западу от Авдеевки состоят преимущественно из рудиментарных линий окопов, не имеющих дополнительных укреплений для замедления российских танков и защиты ключевых логистических путей.

Американские официальные лица в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонительные рубежи на ранней стадии или недостаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки, — отмечается в материале .

Журналисты подчеркивают, что у украинского командования было достаточно времени для подготовки обороны в этом районе.