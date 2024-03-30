Британська розвідка оцінила просування армії РФ на захід від Авдіївки

Російська армія продовжує поступово просуватися на захід від Авдіївки, переважаючи ЗСУ кількістю боєприпасів і особового складу. Проте за останні тижні окупанти не досягли значного прогресу.

Армія РФ продовжує наступ під Авдіївкою

Росія кидає величезні резерви на наступальні операції під Авдіївкою.

Про це йдеться в аналітичному звіті Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/t88BVNdmHL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fNCCUrFP3e — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2024

Як зазначають у відомстві, наприкінці березня 2024 року російським військам майже напевно вдалось взяти під контроль два села — Тоненьке та Орлівку, і вони продовжують спроби захопити інші села в цьому районі.

Росія продовжила атаки на кількох інших ділянках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу.

За даними британських військових аналітиків, Росія зберігає значну перевагу за чисельністю військ, кількістю боєприпасів і техніки.

Армія РФ, ймовірно, набирає приблизно 30 тис додаткових військовослужбовців щомісяця і може продовжувати покривати втрати і продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських Збройних сил. Поширити

Що відомо про оборону ЗСУ в районі Авдіївки

Журналісти видання The New York Times із посиланням на супутникові знімки та коментарі американських посадовців і аналітиків зазначають, що успіхи російської окупаційної армії в районі Авдіївки та слабка оборона ЗСУ частково пояснюється гострим дефіцитом боєприпасів.

При цьому із посиланням на супутникові знімки Planet Labs журналісти видання зазначають, що оборонні позиції ЗСУ на на захід від Авдіївки складаються переважно з рудиментарних ліній окопів, які не мають додаткових укріплень для сповільнення російських танків і захисту ключових логістичних шляхів.

Американські офіційні особи в приватних розмовах висловили занепокоєння тим, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії або недостатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за межі Авдіївки, - зазначається у матеріалі видання.

Журналісти підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі.