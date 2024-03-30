У британській розвідці озвучили шалені темпи мобілізації в Росії

Аналітики з розвідки Міноборони Британії зазначили, що Росія щомісяця мобілізує до лав окупаційної армії в Україні близько 30 тис осіб для поповнення численних втрат.
Що відомо про темпи прихованої мобілізації в Росії
Аналітики британської розвідки вказують на поступове просування російських окупантів на захід від Авдіївки на Донеччині.
Зокрема, у військовій розвідці Великої Британії не виключили захоплення російськими військовими злочинцями населених пунктів Тоненьке та Орлівка.
Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу на фронті за кількістю особового складу, боєприпасів та техніки.
Як ЗСУ діють в районі Авдіївки
Сержант, боєць 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телемарафону зазначив, що українським військовим вдалось дещо стабілізувати ситуацію в районі Авдіївки.
Фірсов підкреслив, що наразі українські військові мають змогу обходити ворожі РЕБ.
Військовий підкреслив, що ситуація в районі Авдіївки все одно залишається важкою і російські окупанти атакують з усього наявного озброєння.
Він також зазначив, що військові ЗСУ на цьому напрямку створили власну лабораторію та закупили камери, які працюють вночі, допомагаючи знищувати ворожу техніку.
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