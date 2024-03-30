У британській розвідці озвучили шалені темпи мобілізації в Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

У британській розвідці озвучили шалені темпи мобілізації в Росії

Мобілізація в Росії
Джерело:  online.ua

Аналітики з розвідки Міноборони Британії зазначили, що Росія щомісяця мобілізує до лав окупаційної армії в Україні близько 30 тис осіб для поповнення численних втрат. 

Що відомо про темпи прихованої мобілізації в Росії

Аналітики британської розвідки вказують на поступове просування російських окупантів на захід від Авдіївки на Донеччині.

Зокрема, у військовій розвідці Великої Британії не виключили захоплення російськими військовими злочинцями населених пунктів Тоненьке та Орлівка.

Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу, — підкреслюється у звіті британської розвідки.

Аналітики розвідки Міноборони Британії зазначають, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу на фронті за кількістю особового складу, боєприпасів та техніки.

Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 тис додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил, — припускають у британській військовій розвідці.

Як ЗСУ діють в районі Авдіївки

Сержант, боєць 109 батальйону ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телемарафону зазначив, що українським військовим вдалось дещо стабілізувати ситуацію в районі Авдіївки.

Фірсов підкреслив, що наразі українські військові мають змогу обходити ворожі РЕБ.

Військовий підкреслив, що ситуація в районі Авдіївки все одно залишається важкою і російські окупанти атакують з усього наявного озброєння.

Вночі ми підіймаємо розвідувальну "пташку" і бачимо там шалений двіж — їдуть "Урали", танки, працюють системи, які випускаюиь ракети С-300. На то вони і "орки", що вони активніше працюють вночі, — зазначив Фірсов.

Він також зазначив, що військові ЗСУ на цьому напрямку створили власну лабораторію та закупили камери, які працюють вночі, допомагаючи знищувати ворожу техніку.

В них є дальні дрони, які літають плюс 40 км, далекобійні дрони не тільки розвідувальні, які також літають близько 40 км, величезна кількість різного роду FPV — дронів, які вони також дуже активно використовують і б’ють навіть не тільки по техніці, а й по позиціях. А за нами, в принципі, якість та ініціатива. Тобто ми оминаємо їх РЕБ, знаємо секрети як це зробити. Ми якісніше і набагато продуктивніше відпрацьовуємо FPV- дронами, — запевнив військовий.

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