У британській розвідці озвучили шалені темпи мобілізації в Росії

В них є дальні дрони, які літають плюс 40 км, далекобійні дрони не тільки розвідувальні, які також літають близько 40 км, величезна кількість різного роду FPV — дронів, які вони також дуже активно використовують і б’ють навіть не тільки по техніці, а й по позиціях. А за нами, в принципі, якість та ініціатива. Тобто ми оминаємо їх РЕБ, знаємо секрети як це зробити. Ми якісніше і набагато продуктивніше відпрацьовуємо FPV- дронами, — запевнив військовий.