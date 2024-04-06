В Ростовской области РФ взорвали трубопровод на военном объекте — ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростовской области РФ взорвали трубопровод на военном объекте — ГУР

ГУР
пожар
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Главное управление разведки сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России — нефтепровода в населенном пункте Азов.

В России горит военный объект

Как сообщает развлечение, в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области взорвали трубопровод, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта".

Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

Что известно об атаке дронами по НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

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