У ГУР озвучили можливості Росії щодо масового виробництва ракет "Циркон"

За даними Головного управління розвідки, ворог й надалі буде застосовувати комбіновані удари по Україні та нарощувати виробництво таких ракет як “Циркон".
РФ масово вироблятиме ракети "Циркон"
Росія має спроможності для виробництва ракет "Циркон".
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Він не назвав кількість ракет, які Росія може виробити в певний проміжок часу.
Він наголосив, що нікуди російська ракетна загроза не зникає.
Росія й далі буде пробувати застосовувати комбіновані удари, в тому числі продовжуючи, використовувати "Шахеди" або, як вони їх називають, "Герані". Так до цього треба готуватися і до кожної тривоги ставитись серйозно.
Юсов пояснив паузи між ракетними обстрілами тим, що йде накопичення ракет і чим довші вони, тим більше в Росії засобів для ударів.
При цьому додав, що від терористичних намірів ворог не відмовився.
Ракета "Циркон" вкрай небезпечна для українців
Авіаексперт Анатолій Храпчинський звертає увагу на те, що російська ракета "Циркон" майже повністю складаються з іноземних елементів.
За словами фахівця, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.
Анатолій Храпчинський також додав, що після нової атаки РФ Україна змогла отримати великий фрагмент російської ракети "Циркон", а це дасть можливість провести більш ретельні дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, заявлені Москвою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-