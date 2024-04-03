У ГУР озвучили можливості Росії щодо масового виробництва ракет "Циркон"

За даними Головного управління розвідки, ворог й надалі буде застосовувати комбіновані удари по Україні та нарощувати виробництво таких ракет як “Циркон".

РФ масово вироблятиме ракети "Циркон"

Росія має спроможності для виробництва ракет "Циркон".

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він не назвав кількість ракет, які Росія може виробити в певний проміжок часу.

Значно менше, ніж коли мова йде про "Калібри" або про ракети авіаційного базування Х-101. Тим не менше такі спроможності є. Ми відстежуємо це, інформація відома і реакція українських систем ППО, Повітряних сил, протиракетної оборони і результати, якщо ми говоримо про Київ, так само є. Андрій Юсов Спікер ГУР

Він наголосив, що нікуди російська ракетна загроза не зникає.

Росія й далі буде пробувати застосовувати комбіновані удари, в тому числі продовжуючи, використовувати "Шахеди" або, як вони їх називають, "Герані". Так до цього треба готуватися і до кожної тривоги ставитись серйозно.

Юсов пояснив паузи між ракетними обстрілами тим, що йде накопичення ракет і чим довші вони, тим більше в Росії засобів для ударів.

Масовані ракетні удари були й раніше. За кількістю ракет ці удари не перевищували попередні. Якщо ми згадаємо початок повномасштабного вторгнення і минулий рік, то масовані ракетні удари вже були. Комбіноване використання "Шахедів", одночасне використання безпілотників разом з ракетними ударами це, звичайно, нові виклики. Ворог брав паузу для того, щоб накопичити, він не встигав, тому взимку не відбулися удари по нашій енергетиці, вони зсунулись по часу. Поширити

При цьому додав, що від терористичних намірів ворог не відмовився.

Ракета "Циркон" вкрай небезпечна для українців

Авіаексперт Анатолій Храпчинський звертає увагу на те, що російська ракета "Циркон" майже повністю складаються з іноземних елементів.

За словами фахівця, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.

Анатолій Храпчинський також додав, що після нової атаки РФ Україна змогла отримати великий фрагмент російської ракети "Циркон", а це дасть можливість провести більш ретельні дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, заявлені Москвою.