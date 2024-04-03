В ГУР озвучили возможности России по массовому производству ракет "Циркон"

По данным Главного управления разведки, враг и дальше будет применять комбинированные удары по Украине и наращивать производство таких ракет как "Циркон".
РФ будет массово производить ракеты "Циркон"
У России есть возможности для производства ракет "Циркон".
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он не назвал количество ракет, которые Россия может выработать в определенный период времени.
Он подчеркнул, что никуда российская ракетная угроза не исчезает.
Россия и дальше будет пробовать применять комбинированные удары, в том числе продолжая использовать "Шахеды" или, как они их называют, "Герани". Так к этому нужно готовиться и к каждой тревоге относиться серьезно.
Юсов объяснил паузы между ракетными обстрелами тем, что идет накопление ракет и чем длиннее они, тем больше у России средств для ударов.
При этом он добавил, что от террористических намерений враг не отказался.
Ракета "Циркон" крайне опасна для украинцев
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский обращает внимание на то, что российская ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов.
По словам специалиста, по состоянию на сегодняшний день нашей стране очень необходима система THAAD, которая способна сбивать такие баллистические цели на высоте более 100 км над землей.
Анатолий Храпчинский также добавил, что после новой атаки РФ Украина смогла получить большой фрагмент российской ракеты "Циркон", что позволит провести более тщательные исследования, подтвердив или опроверг тактико-технические характеристики, заявленные Москвой.
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