Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем примерно раз в неделю не больше. Проблемы большие у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации, — заметил Буданов. — А по отношению к годам авиации. Так а какая у нас авиация? В те же годы, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи, — подчеркнул глава ГУР.