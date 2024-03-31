Буданов раскрыл цель атак армии РФ по Украине "Цирконами"
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов раскрыл цель атак армии РФ по Украине "Цирконами"

Кирилл Буданов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, атакуя Украину ракетами "Циркон" преступная армия РФ пытается пробить украинские системы ПВО.

Что Буданов говорит об атаках армии РФ по Украине "Цирконами"

Буданов опроверг утверждение, что пусками "Цирконов" военные преступники армии РФ пытаются запугать украинцев.

Это, мягко говоря, некорректное высказывание. Да, чтобы более дипломатично это сказать. Ракета "Циркон" прежде всего — это противокорабельная ракета, это нужно помнить. Она действительно имеет достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", РФ надеется, что она сможет пробить нашу систему ПВО — вот и вся логика. Ничего другого там нет, — объясняет Буданов.

Буданов о состоянии авиации РФ

Глава ГУР подчеркнул, что в настоящее время авиация РФ находится в плачевном состоянии.

Все, что россияне делают, это исключительно поддерживают их состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. Что касается Ту-95, все же видят, вся их деятельность — это перелет с одного аэродрома на другой, погрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход, — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что уже долгое время никто не фиксировал использование Россией самолетов Ту-160.

Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем примерно раз в неделю не больше. Проблемы большие у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации, — заметил Буданов. — А по отношению к годам авиации. Так а какая у нас авиация? В те же годы, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи, — подчеркнул глава ГУР.

Он также напомнил, что ракеты запускают только Ту-95. По словам Буданова, Ту-160 для этого не используют, хранят их ресурс.

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