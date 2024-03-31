По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, атакуя Украину ракетами "Циркон" преступная армия РФ пытается пробить украинские системы ПВО.
Что Буданов говорит об атаках армии РФ по Украине "Цирконами"
Буданов опроверг утверждение, что пусками "Цирконов" военные преступники армии РФ пытаются запугать украинцев.
Буданов о состоянии авиации РФ
Глава ГУР подчеркнул, что в настоящее время авиация РФ находится в плачевном состоянии.
Он отметил, что уже долгое время никто не фиксировал использование Россией самолетов Ту-160.
Он также напомнил, что ракеты запускают только Ту-95. По словам Буданова, Ту-160 для этого не используют, хранят их ресурс.
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