Чем опасна российская разработка "Циркон" — объяснение эксперта

Российские оккупанты во время атаки на Киев 25 марта, вероятно, уже второй раз использовали гиперзвуковые ракеты "Циркон". Это новейшая разработка, о которой россияне говорили, что ее невозможно сбить и называли вершиной своих военных технологий. Однако обе ракеты были обезврежены силами ПВО.

Чем опасна российская ракета "Циркон"

К сожалению Украина стала для врага полигон, на котором он испытывает свое вооружение. Такое мнение высказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков, добавив, что так можно объяснить, почему Россия ударила по Украине столь дорогой ракетой.

Враг уже применял ее для ударов, но тогда обломки ракеты были очень фрагментированы. Теперь значительная часть сохранена, поэтому можно провести тщательный анализ. Но уже известно, что речь идет о гиперзвуковом оружии, имеющем гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель.

В отличие от "Кинжала", который просто разгоняется до гиперзвуковых скоростей, но не может их поддерживать. Циркон представляет собой более высокотехнологичную ракету с новым типом двигателя.

Циркон может поддерживать гиперзвуковую скорость в 5,5 махов во время маршевого участка полета, то есть ракета совсем другого уровня. Важный аспект в том, что Россия вложила огромные средства в ее разработку, огромные ресурсы, время, деньги, а Украина стала для нее испытательным полигоном, — рассказал Олег Катков. Поделиться

Кремль разрабатывал ракету еще до начала полномасштабной войны для поражения кораблей США и других стран НАТО. В то же время, было доказано, что "Циркон" можно сбить теми средствами, которые есть в Воздушных силах Украины. Вероятно, говорится о системах Patriot и SAMP/T.

Напомню, что эти комплексы относятся к самому низкому, в странах НАТО, противоракетному уровню обороны. Есть другие, значительно более высокие системы, в том числе наземные, зенитные, имеющие лучшие параметры. Но даже Patriot достаточно, чтобы продемонстрировать уничтожение ракеты Циркон. Олег Катков. главный редактор издания Defense Express

И даже несмотря на то, что враг вложил огромные ресурсы в ракету, это не позволяет ему надеяться, что она выполнит свою задачу в случае войны против НАТО.

К примеру, ракеты "Кинжал" создавали под аналогичные цели — прорыв противоракетной обороны, но случаи его ущерба уже стали статистикой. Тогда в России начали убеждать, что это якобы не настоящая гиперзвуковая ракета, а вот "Циркон" действительно никто не сможет перехватить. Однако, как видим, все совсем не так.

На мой взгляд, следует ожидать очередной зачистки среди ученых, инженеров, конструкторов, занимавших эту тему, как это было и после "Кинжала", — добавил главный редактор издания Defense Express.

Могут ли россияне улучшить "Циркон"

Если говорить о других видах дальнобойного ракетного вооружения, то очевидно, что "Циркон" выпускают в значительно меньшем количестве. Надо понимать, что он базово очень дорог, стоит гораздо дороже, чем "Кинжал". Его называют вершиной российских военных технологий.

Ракета разгоняется до больших скоростей и удерживает их постоянно. Сначала "Циркон" запускается, набирает высоту благодаря твердотопливному ускорителю, а затем включается двигатель, ракета разгоняется до 5,5 махов и эта скорость поддерживается, — заметил Катков. Поделиться

Когда ракета заходит на цель, есть ускорение до 7,5 махов, но все это учитывая открытую информацию. Не было возможности следить за ракетой на полигоне. Когда "Циркон" входит в более плотные слои атмосферы, скорость уменьшается до 4,5 махов,