Атака РФ на Киев. Россияне модернизировали ракету "Циркон"

Россия била по Киеву "ракетами Циркон": что известно

Успешный перехват двух новейших российских ракет ЗМ22 "Циркон" во время вражеской атаки по Киеву 25 марта, а также то, что обломки ракет оказались значительно крупнее, украинским специалистам удалось найти ответы на главные вопросы этой "вундерваффе" Путина.

Об этом пишет Defense Express.

Главный вопрос, который до сих пор не имел ответа — какой именно двигатель используется в ЗМ22 "Циркон".

И, как узнал Defense Express из собственных источников, в РФ все же смогли разработать гиперзвуковой прямотечный реактивный двигатель. То есть "Циркон", в отличие от Х-47, "Кинжал" все же является гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость. А не только кратковременно разгоняться к ней за счет твердотопливного двигателя, как это у "Кинжала".

В общем, схема пуска Циркона выглядит следующим образом. После "минометного" старта и выхода ракеты из шахты начинает работать разгонная степень, обеспечивающая вывод "Циркона" на значительную высоту и его первоочередной разгон до скоростей, на которых может начать работать гиперзвуковой прямотический реактивный двигатель.

Уже за его счет "Циркон", совершающий полет на высоте в несколько десятков километров, достигает на маршевом участке полета постоянной скорости до 5,5 Маха. Полет на этом участке осуществляется в разреженной атмосфере, что позволяет уменьшить тепловую нагрузку через трение в воздух.

Но скорость в 5,5 Маха для "Циркона" не максимальна, потому что в районе цели он начинает пикирование и кратковременно разгоняется до 7,5 Маха. В настоящее время корпус ракеты нагревается до максимальных температур, позволяющих выдержать специальное теплоизоляционное покрытие. В то же время уже ближе к земле скорость "Циркона" уже не гиперзвуковая, хотя и сверхвысокая — 4,5 Маха. Поделиться

Таким образом, ЗМ22 "Циркон", как и считалось, не имеет гиперзвуковой скорости на конечном участке. Но использование гиперзвукового прямоточного двигателя отличает его от Х-47 "Кинжал", где ракета просто ускоряется до таких скоростей.

Но реальные возможности "Циркона" значительно меньше, чем были объявлены в РФ.

Путин хвастался скоростью ракеты до 9 Махов, которой в реальности "Циркон" и близко не достигает. Также можно говорить о дальности в 700 км (в случае запуска с "Объект-100"), при задекларированной 1000 км. Поделиться

Но в любом случае на конечном этапе скорость в 4,5 Маха — более чем значительная. Для сравнения, советская Х-22, которую РФ также использует для ударов по украинским городам, на терминальном участке имеет скорость до 2-2,4 Маха. Поэтому в любом случае "Циркон" сверхсложна для перехвата ракетой.

Но современные зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетной обороны, как показал практический опыт ВСУ, позволяют бороться с Цирконом.

Главным вопросом остается система наведения "Циркона". Ранее было представление, что эта ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения. Об этом говорит видео от минобороны РФ с испытанием этой ракеты, где она поражала мишень в виде баржи с угловыми отражателями.

Но сейчас есть определенные возможности получить более точный ответ на этот вопрос, потому что среди обломков ракет также были найдены и электронные компоненты.

Стала известна цель окупантов РФ во время атаки на Киев

Обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ во время атаки на Киев 25 марта.

Издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещение, где находятся чиновники СБУ, — пишет издание.

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечается День Службы безопасности Украины.