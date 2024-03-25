Атака РФ на Київ. Росіяни модернізували ракету "Циркон"

Росія била по Києву "ракетами “Циркон”: що відомо

Успішне перехоплення двох новітніх російських ракет ЗМ22 "Циркон" під час ворожої атаки по Києву 25 березня, а також те, що уламки ракет виявились значно крупнішими, українським фахівцям вдалось знайти відповіді на головні питання щодо цієї "вундерваффе" Путіна.

Про це пише Defense Express.

Головним питанням, яке досі не мало відповіді — який саме двигун використовується у ЗМ22 "Циркон".

І як дізнався Defense Express з власних джерел, у РФ все ж таки змогли розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун. Тобто "Циркон", на відміну від Х-47 "Кинджал" все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. А не лише короткочасно розганятися до неї за рахунок твердопаливного двигуна, як це у "Кинджала".

Загалом, схема пуску "Циркону" виглядає наступним чином. Після "мінометного" старту й виходу ракети з шахти починає працювати розгінний ступінь, який забезпечує виведення "Циркону" на значну висоту та його першочерговий розгін до швидкостей на яких може почати працювати гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.

Вже за його рахунок "Циркон", який здійснює політ на висоті у декілька десятків кілометрів, досягає на маршевій ділянці польоту постійної швидкості до 5,5 Маха. Політ на цій ділянці здійснюється у розрідженій атмосфері, що дозволяє зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.

Але швидкість у 5,5 Маха для "Циркона" не є максимальною, бо у районі цілі він починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. У цей час корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які дозволяє витримати спеціальне теплоізоляційне покриття. Водночас вже ближче до землі швидкість "Циркона" вже не є гіперзвуковою, хоча й надвисокою — 4,5 Маха. Поширити

Таким чином ЗМ22 "Циркон", як й вважалось, не має гіперзвукової швидкості на кінцевій ділянці. Але використання гіперзвукового прямоточного двигуна відрізняє його від Х-47 "Кинджал", де ракета просто прискорюється до таких швидкостей.

Але реальні можливості "Циркона" — значно менші, ніж були оголошені у РФ.

Путін вихвалявся швидкістю ракети до 9 Махів, якої у реальності "Циркон" й близько не досягає. Також наразі можливо говорити про дальність у 700 км (у випадку запуску з "Объект-100"), при задекларованій 1000 км. Поширити

Але у будь-якому випадку на кінцевому етапі швидкість у 4,5 Маха — більш ніж значна. Для порівняння, радянська Х-22, яку РФ також використовує для ударів по українських містах, на термінальній ділянці має швидкість до 2-2,4 Маха. Тому у будь-якому випадку "Циркон" є надскладною для перехоплення ракетою.

Але сучасні зенітні ракетні комплекси з можливостями протиракетної оборони, як показав практичний досвід ЗСУ, дозволяють боротися з "Цирконом".

Наразі головним питанням залишається система наведення "Циркона". Зазначимо, що раніше було уявлення, що ця ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення. Про це говорить відео від міноборони РФ з випробуванням цієї ракети, де вона уражала мішень у вигляді баржі з кутовими відбивачами.

Але наразі є певні можливості отримати більш точну відповідь на це питання, бо серед уламків ракет також були знайдені й електронні компоненти.

Стала відома ціль окупантів РФ під час атаки на Київ

Обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ під час атаки на Київ 25 березня.

Видання Kyiv Post з посиланням на свої джерела у Службі безпеки України стверджує, що обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ.

За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ, — пише видання.

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.