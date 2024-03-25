Ціллю ракетної атаки РФ на Київ були офіси СБУ — Kyiv Post
Категорія
Україна
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Ціллю ракетної атаки РФ на Київ були офіси СБУ — Kyiv Post

атака
Джерело:  Kyiv Post

За даними джерел ЗМІ, обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ під час атаки на Київ 25 березня.

Стала відома ціль окупантів РФ під час атаки на Київ

Видання Kyiv Post з посиланням на свої джерела у Службі безпеки України стверджує, що обидві російські ракети були націлені на офіси СБУ.

За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ, — пише видання.

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ 25 березня

Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Їх збили сили ППО.

Київська адміністрація повідомили, що в Печерському районі зруйнована нежитлова будівля, в Солом’янському пошкоджений багатоповерховий будинок, в Дніпровському та Голосіївському районах падіння уламків.

Як повідомили в Мінкульті, у Києві уламки ворожої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Станом на зараз відомо про 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

Президент України відреагував на ракетну атаку на Київ 25 березня, заявивши, що Україні потрібно більше ППО.

Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор, — заявив Зеленський.

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