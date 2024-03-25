Сили ППО збили дві балістичні ракети під час атаки РФ на Київ
Категорія
Україна
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Сили ППО збили дві балістичні ракети під час атаки РФ на Київ

Повітряні Сили ЗСУ
ракета

Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

У Повітряних силах озвучили деталі ракетної атаки РФ на Київ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ППО збила дві балістичні ракети. Їх запустили близько 10:30 з тимчасово окупованого Криму. Тип ракет встановлюється.

Що відомо про наслідки та постраждалих внаслідок атаки

Мер столиці Віталій Кличко і Київська адміністрація повідомили, що в Печерському районі зруйнована нежитлова будівля, в Солом’янському пошкоджений багатоповерховий будинок, в Дніпровському та Голосіївському районах падіння уламків.

Станом на 11:30, у Печерському районі пʼятеро постраждалих. Двом жінкам медики надали допомогу на місці, а інших двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Моніторингові групи припускають, що по Києву вдарили гіперзвуковими ракетами ЗМ22 «Циркон», які запускаються з вертикальних пускових контейнерів із Криму.

Вперше Росія запустила по Україні такі ракети 7 лютого цього року. Одна 3М22 впала в Дніпровському районі, утворивши вирву, а друга — в полі в місті Вишневе, що під Києвом. Їх збила ППО, тому до цілей вони не долетіли.

Проєкт monitor пише, що цього разу декілька ракет подолали відстань 580 км до столиці приблизно за 3 хвилини, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 600 км/год.

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