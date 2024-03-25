Силы ПВО сбили две баллистические ракеты во время атаки РФ на Киев

В воздушных силах озвучили детали ракетной атаки РФ на Киев

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ПВО сбила две баллистические ракеты. Их запустили около 10:30 из временно оккупированного Крыма. Тип ракет устанавливается.

Что известно о последствиях и пострадавших в результате атаки

Мэр столицы Виталий Кличко и Киевская администрация сообщили, что в Печерском районе разрушено нежилое здание, в Соломенском повреждено многоэтажное здание, в Днепровском и Голосеевском районах падение обломков.

По состоянию на 11:30 в Печерском районе пятеро пострадавших. Двум женщинам медики оказали помощь на месте, а остальные двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы.

Мониторинговые группы предполагают, что по Киеву ударили гиперзвуковыми ракетами ЗМ22 «Циркон», запускаемыми из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма.

Впервые Россия запустила по Украине подобные ракеты 7 февраля этого года. Одна 3М22 упала в Днепровском районе, образовав воронку, а вторая — в поле в городе Вишневое под Киевом. Их сбило ПВО, поэтому до целей они не долетели.

Проект monitor пишет, что на этот раз несколько ракет преодолели расстояние 580 км до столицы примерно за 3 минуты, что позволяет оценить скорость ракет в 11 600 км/ч.