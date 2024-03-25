Силы ПВО сбили две баллистические ракеты во время атаки РФ на Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили две баллистические ракеты во время атаки РФ на Киев

Воздушные Силы ВСУ
ракета
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Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

В воздушных силах озвучили детали ракетной атаки РФ на Киев

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ПВО сбила две баллистические ракеты. Их запустили около 10:30 из временно оккупированного Крыма. Тип ракет устанавливается.

Что известно о последствиях и пострадавших в результате атаки

Мэр столицы Виталий Кличко и Киевская администрация сообщили, что в Печерском районе разрушено нежилое здание, в Соломенском повреждено многоэтажное здание, в Днепровском и Голосеевском районах падение обломков.

По состоянию на 11:30 в Печерском районе пятеро пострадавших. Двум женщинам медики оказали помощь на месте, а остальные двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы.

Мониторинговые группы предполагают, что по Киеву ударили гиперзвуковыми ракетами ЗМ22 «Циркон», запускаемыми из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма.

Впервые Россия запустила по Украине подобные ракеты 7 февраля этого года. Одна 3М22 упала в Днепровском районе, образовав воронку, а вторая — в поле в городе Вишневое под Киевом. Их сбило ПВО, поэтому до целей они не долетели.

Проект monitor пишет, что на этот раз несколько ракет преодолели расстояние 580 км до столицы примерно за 3 минуты, что позволяет оценить скорость ракет в 11 600 км/ч.

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