25 марта в 10:29 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила ракету по Киеву.
Ракетная атака РФ на Киев 25 марта. Что известно
В 10:33 в столице прогремели первые взрывы — работали силы ПВО.
По предварительным данным, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение уламков в Печерском районе.
На данный момент известно о повреждении жилого дома.
Оперативные службы следуют на место происшествия.
Эту информацию подтверждает Киевская городская военная администрация.
Чуть позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.
В Голосеевском районе Киева в лесополосе обнаружили обломки ракеты.
В то же время в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что удар по Киеву был нанесен гиперзвуковыми "Цирконами".
Согласно другим данным, враг бил модифицированными ракетами "ОНИКС-М".
Официального подтверждения этих данных пока нет.
Силы ПВО сбили 2 ракеты РФ над Киевом
Об успешном уничтожении вражеских целей над украинской столицей сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Кроме того, он поблагодарил защитников неба за боевую работу!
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