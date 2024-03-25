Россия совершила ракетную атаку на Киев — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила ракетную атаку на Киев — первые подробности

КГВА
ракета РФ
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25 марта в 10:29 Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила ракету по Киеву.

Ракетная атака РФ на Киев 25 марта. Что известно

В 10:33 в столице прогремели первые взрывы — работали силы ПВО.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение уламков в Печерском районе.

На данный момент известно о повреждении жилого дома.

Оперативные службы следуют на место происшествия.

Эту информацию подтверждает Киевская городская военная администрация.

Чуть позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

В Голосеевском районе Киева в лесополосе обнаружили обломки ракеты.

В Печерском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в нежилом трехэтажном здании. Известно о 4 пострадавших, — сообщил Кличко.

В то же время в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что удар по Киеву был нанесен гиперзвуковыми "Цирконами".

Согласно другим данным, враг бил модифицированными ракетами "ОНИКС-М".

Официального подтверждения этих данных пока нет.

Фото: скриншот

Силы ПВО сбили 2 ракеты РФ над Киевом

Об успешном уничтожении вражеских целей над украинской столицей сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается, — заявил он.

Кроме того, он поблагодарил защитников неба за боевую работу!

Вместе — к победе! — подытожил Олещук.

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