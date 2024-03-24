Российская атака утром повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины

Утром 24 марта российские войска ракетами атаковали объекты "Нафтогаза" на западе Украины. Ранее сообщалось о попадании во Львовскую область.
РФ повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что в результате атаки РФ на западе Украины повреждены объекты "Нафтогаза".
Предварительно обошлось без пострадавших.
Ранее во Львовской ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, российские войска из МиГ-31К ударили по Львовской области ракетами "Кинжал".
Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.
Ранее Козицкий сообщил, что ночью вражеские «шахеды» и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, где возник пожар.
Ракетная атака ночью 24 марта: что известно
Российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину 29 крылатыми ракетами и 28 ударными БПЛА типа Shahed.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 18 ракет и 25 дронов в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.
В Киеве обломки сбитых ракет рухнули в Деснянском и Шевченковском районе. Без пострадавших.
Дроны повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области .
В Днепропетровской области в Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.
В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Электроснабжение уже возобновлено.
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