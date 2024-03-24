Российская атака утром повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины

Утром 24 марта российские войска ракетами атаковали объекты "Нафтогаза" на западе Украины. Ранее сообщалось о попадании во Львовскую область.

РФ повредила объекты "Нафтогаза" на западе Украины

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что в результате атаки РФ на западе Украины повреждены объекты "Нафтогаза".

Предварительно обошлось без пострадавших.

Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали со временем, — написал Чернышев. Поделиться

Ранее во Львовской ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, российские войска из МиГ-31К ударили по Львовской области ракетами "Кинжал".

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место, — сообщил глава ОВА Козицкий. Поделиться

Ранее Козицкий сообщил, что ночью вражеские «шахеды» и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, где возник пожар.

Ракетная атака ночью 24 марта: что известно

Российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину 29 крылатыми ракетами и 28 ударными БПЛА типа Shahed.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 18 ракет и 25 дронов в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.