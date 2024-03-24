Российские МиГ-31К ударили "Кинжалами" по Львовской области. Есть попадание
Категория
Украина
Дата публикации

Российские МиГ-31К ударили "Кинжалами" по Львовской области. Есть попадание

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Кинжал
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Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31 24 марта, российские войска из МиГ-31К ударили по Львовской области ракетами "Кинжал".

Атака на Львовскую область

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место.

Ранее Козицкий сообщил, что ночью вражеские «шахеды» и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, где возник пожар. Там работали пожарные.

Ракетная атака ночью 24 марта: что известно

В ночь на 24 марта российские войска атаковали атакующую Украину 29 крылатыми ракетами и 28 ударными БПЛА типа Shahed.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 18 ракет и 25 дронов в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

В Киеве обломки сбитых ракет рухнули в Деснянском и Шевченковском районе. Без пострадавших. Также дроны повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области.

В Днепропетровской области в Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

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