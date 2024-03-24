Російські МіГ-31К вдарили "Кинджалами" по Львівській області. Є влучання

Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31 24 березня, російські війська з МіГ-31К вдарили по Львівській області ракетами "Кинджал".

Атака на Львівську область

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце. Поширити

Раніше Козицький повідомив, що уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області, де виникла пожежа. Там працювали вогнеборці.

Ракетна атака вночі 24 березня: що відомо

У ніч на 24 березня російські війська атакували атакували Україну 29 крилатими ракетами та 28 ударними БПЛА типу Shahed.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

У Києві уламки збитих ракет впали у Деснянському та Шевченківському районі. Без постраждалих. Також дрони пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

На Дніпропетровщині у Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.