РФ підняла у повітря 4 МіГ-31К. В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Зранку 24 березня у Києві та у всіх областях України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння, також у повітрі перебувають 4 російські МіГ-31К.

Зліт російських літаків

Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох російських МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал».

Пізніше моніторингові канали повідомили про ракети в бік Львівщини.

Суспільне повідомило про звуки вибухів на Івано-Франківщині.

Ракетна атака 24 березня: що відомо

У ніч на 24 березня російські війська атакували атакували Україну 29 крилатими ракетами та 28 ударними БПЛА типу Shahed.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Влучання ракет та дронів зафіксовано у Львівській області. Також дрони пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

На Дніпропетровщині у Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

У Києві уламки збитих ракет впали у Деснянському та Шевченківському районі. Без постраждалих.