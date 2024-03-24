Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів під час атаки РФ

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Ракети випустили з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Енгельса, а дрони з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у Криму.

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Цілі були знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському районі — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.

У Львівській області дрони атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.