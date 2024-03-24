Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 24 березня Сили ППО збили 18 з 29-ти крилатих ракет та 25 з 28-ми ударних БпЛА, якими росіяни атакували Україну.

Результати роботи ППО 24 березня

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Ракети випустили з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Енгельса, а дрони з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у Криму.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Цілі були знищені у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Наслідки ракетної атаки

  • У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському районі — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.

  • У Львівській області дрони атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

  • У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

  • У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

  • На Одещині завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі.

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