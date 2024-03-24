Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов во время атаки РФ

Воздушные силы сообщают, что в ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и 28 ударными БпЛА типа «Shahed».

Ракеты выпустили из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса, а дроны из Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в Крыму.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе — на территорию лесных насаждений, в Шевченковском — в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.

Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.