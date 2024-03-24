Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.

Результаты работы ПВО 24 марта

Воздушные силы сообщают, что в ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и 28 ударными БпЛА типа «Shahed».

Ракеты выпустили из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса, а дроны из Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Цели уничтожены в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Последствия ракетной атаки

  • В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе — на территорию лесных насаждений, в Шевченковском — в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.

  • Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

  • В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

  • В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

  • В Одесской области нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.

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