РФ массированно атаковала Украину ракетами. Что известно

В ночь на 24 марта оккупанты нанесли новый массовый удар по Украине, применив крылатые ракеты и ударные дроны.

Последствия ракетного удара 24 марта

Над Киевом и в районе столицы, по данным ОВА, сбили около десяти вражеских ракет.

В Деснянском районе обломки рухнули на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском — на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажного дома.

Информация о пострадавших отсутствует.

По данным мэра Львова Андрея Садового, во Львов и область летело около 20 ракет и 7 шахедов.

Цель — объекты критической инфраструктуры. Во Львове попаданий не зафиксировано.

На Львовщине, по информации ОВА, кафиры нанесли удар ракетами и дронами по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

В Кривом Роге из-за обломков сбитых дронов повреждены теплосети и линии электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных.

Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тыс домов, где в общей сложности проживают 76 тыс человек.

На Никопольщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тыс абонентов в Никополе и более 6,4 тыс в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

Ракетная атака 24 марта: что известно

Около часа ночи 23 марта Воздушные силы предупредили о взлете 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В общей сложности бортов было 14.

Силы ПВО уничтожили 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Всего оккупанты запустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 28 ударных БпЛА типа «Shahed».