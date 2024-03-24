РФ массированно атаковала Украину ракетами. Что известно

В ночь на 24 марта оккупанты нанесли новый массовый удар по Украине, применив крылатые ракеты и ударные дроны.
Последствия ракетного удара 24 марта
Над Киевом и в районе столицы, по данным ОВА, сбили около десяти вражеских ракет.
В Деснянском районе обломки рухнули на территорию лесных насаждений.
В Шевченковском — на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажного дома.
Информация о пострадавших отсутствует.
По данным мэра Львова Андрея Садового, во Львов и область летело около 20 ракет и 7 шахедов.
Цель — объекты критической инфраструктуры. Во Львове попаданий не зафиксировано.
На Львовщине, по информации ОВА, кафиры нанесли удар ракетами и дронами по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.
В Кривом Роге из-за обломков сбитых дронов повреждены теплосети и линии электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных.
Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тыс домов, где в общей сложности проживают 76 тыс человек.
На Никопольщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тыс абонентов в Никополе и более 6,4 тыс в районе. Электроснабжение уже возобновлено.
Ракетная атака 24 марта: что известно
Около часа ночи 23 марта Воздушные силы предупредили о взлете 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В общей сложности бортов было 14.
Силы ПВО уничтожили 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.
Всего оккупанты запустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 28 ударных БпЛА типа «Shahed».
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