Россия попала 8 ракетами в ДнепроГЭС — Офис Генпрокурора
Категория
Украина
Дата публикации

Россия попала 8 ракетами в ДнепроГЭС — Офис Генпрокурора

Россия попала 8 ракетами в ДнепроГЭС — Офис Генпрокурора
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Днепровскую ГЭС во время атаки 22 марта попали восемь российских ракет. Станция выведена из строя, но угрозы прорыва нет.

Появились новые детали атаки РФ на ДнепроГЭС

Как сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.

Сегодня произошла самая массированная атака на объекты энергоструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что вместе с сегодняшней атакой россияне неоднократно нападают на 136 объектов энергоструктуры в Украине, начиная с масштабного вторжения.

Юрий Белоусов

Юрий Белоусов

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора

Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что станция выведена из строя после атаки российских оккупантов.

Сегодня Запорожье находилось под массированной атакой. Только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в этот важный для Украины объект, выполняющий не только энергетическую составляющую, но и другие функции, — заявил Белоусов.

Он добавил, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС пока нет.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Атака России на Днепровскую ГЭС (Фото: открытые источники)

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.

На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2, — заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота .

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