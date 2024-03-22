Россия попала 8 ракетами в ДнепроГЭС — Офис Генпрокурора

В Днепровскую ГЭС во время атаки 22 марта попали восемь российских ракет. Станция выведена из строя, но угрозы прорыва нет.
Появились новые детали атаки РФ на ДнепроГЭС
Как сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.
Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что станция выведена из строя после атаки российских оккупантов.
Он добавил, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС пока нет.
РФ ударила по Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.
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