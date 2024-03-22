Росія влучила 8 ракетами у ДніпроГЕС — Офіс Генпрокурора

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Зʼявилися нові деталі атаки РФ на ДніпроГЕС

Як повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.

Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення. Юрій Бєлоусов Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантівю

Сьогодні Запоріжжя було під масованою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у цей важливий для України об'єкт, який виконує не лише енергетичну складову, але й інші функції, — заявив Бєлоусов. Поширити

Він додав, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Атака Росії на Дніпровську ГЕС (Фото: відкриті джерела)

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.