Росія влучила 8 ракетами у ДніпроГЕС — Офіс Генпрокурора

У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.
Зʼявилися нові деталі атаки РФ на ДніпроГЕС
Як повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.
Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантівю
Він додав, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.
РФ вдарила по Дніпровській ГЕС
ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.
Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.
Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.
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