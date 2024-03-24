РФ масовано атакувала Україну ракетами. Що відомо

У ніч на 24 березня окупанти завдали нового масового удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та ударні дрони.

Наслідки ракетного удару 24 березня

Над Києвом та в районі столиці, за даними ОВА, збили біля десяти ворожих ракет.

У Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.

У Шевченківському — на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.

Інформація про постраждалих відсутня.

За даними мера Львова Андрія Садового, на Львів та область летіло близько 20 ракет і 7 шахедів.

Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові влучань не зафіксовано.

На Львівщині, за інформацією ОВА, окупанти завдали удару ракетами та дронами по обʼєкту критичної інфраструктури. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

У Кривому Розі через уламки збитих дронів пошкоджено тепломережі і лінії електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис будинків, де загалом мешкають 76 тис людей.

На Нікопольщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тис абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тис у районі. Електропостачання вже відновили.

Ракетна атака 24 березня: що відомо

Близько першої ночі 23 березня Повітряні сили попередили про зліт 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). Загалом бортів було 14.

Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Усього окупанти запустили 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 28 ударних БпЛА типу «Shahed».