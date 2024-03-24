Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі під час атаки по Україні

Під час російської масованої атаки 24 березня одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд.

Ракета РФ порушила кордони Польщі

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомляє, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.

Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи, — йдеться у повідомленні. Поширити

У командуванні додали, що вночі були “активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору”. Було піднято в повітря польська та союзницька авіація.

Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору, — заявили у Командуванні. Поширити

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Ракетна атака по Україні 24 березня

У ніч на 24 березня Сили ППО збили 18 з 29-ти крилатих ракет та 25 з 28-ми ударних БпЛА, якими росіяни атакували Україну.