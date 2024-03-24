Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі під час атаки по Україні
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Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі під час атаки по Україні

Ракета
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Джерело:  online.ua

Під час російської масованої атаки 24 березня одна крилата ракета залетіла на територію Польщі і перебувала у небі над країною 39 секунд.

Ракета РФ порушила кордони Польщі

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомляє, що 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Метою завданих ударів були населені пункти, розташовані на заході України.

Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи, — йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що вночі були “активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору”. Було піднято в повітря польська та союзницька авіація.

Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території і перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору, — заявили у Командуванні.

Ракетна атака по Україні 24 березня

У ніч на 24 березня Сили ППО збили 18 з 29-ти крилатих ракет та 25 з 28-ми ударних БпЛА, якими росіяни атакували Україну.

  • У Києві уламки забитих ракет впали у Деснянському районі — на територію лісових насаджень, у Шевченківському — у паркову зону та на територію житлової забудови. Пошкоджений фасад багатоповерхівки.

  • У Львівській області дрони атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

  • У Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. У місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

  • У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у місті та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

  • На Одещині завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі.

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