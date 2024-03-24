Российская крылатая ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Российская крылатая ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине

Ракета
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Источник:  online.ua

В ходе российской массированной атаки 24 марта одна крылатая ракета залетела на территорию Польши и находилась в небе над страной 39 секунд.

Ракета РФ нарушила границу Польши

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что ночью были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Была поднята в воздух польская и союзническая авиация.

Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства, — заявили в Командовании.

Ракетная атака по Украине 24 марта

В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.

  • В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе — на территорию лесных насаждений, в Шевченковском — в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.

  • Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

  • В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

  • В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

  • В Одесской области нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.

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