Российская крылатая ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине

В ходе российской массированной атаки 24 марта одна крылатая ракета залетела на территорию Польши и находилась в небе над страной 39 секунд.

Ракета РФ нарушила границу Польши

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы, — говорится в сообщении. Поделиться

В командовании добавили, что ночью были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Была поднята в воздух польская и союзническая авиация.

Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства, — заявили в Командовании. Поделиться

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Ракетная атака по Украине 24 марта

В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.