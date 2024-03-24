Российская крылатая ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине

В ходе российской массированной атаки 24 марта одна крылатая ракета залетела на территорию Польши и находилась в небе над страной 39 секунд.
Ракета РФ нарушила границу Польши
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши сообщает, что 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целью нанесенных ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.
В командовании добавили, что ночью были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Была поднята в воздух польская и союзническая авиация.
Ракетная атака по Украине 24 марта
В ночь на 24 марта Силы ПВО сбили 18 из 29 крылатых ракет и 25 из 28 ударных БпЛА, которыми россияне атаковали Украину.
В Киеве обломки забитых ракет упали в Деснянском районе — на территорию лесных насаждений, в Шевченковском — в парковую зону и на территорию жилой застройки. Поврежден фасад многоэтажки.
Во Львовской области дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.
В Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.
В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.
В Одесской области нанесены повреждения припортовой инфраструктуре.
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