РФ подняла в воздух 4 МиГ-31К. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Утром 24 марта в Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, также в воздухе находятся 4 российских МиГ-31К.

Взлет российских самолетов

Воздушные силы сообщили о взлете четырех российских МиГ-31К, которые являются носителями ракет «Кинжал».

Позже мониторинговые каналы сообщили о ракетах в сторону Львовщины.

Суспільна сообщило о звуках взрывов в Ивано-Франковской области.

Ракетная атака 24 марта: что известно

В ночь на 24 марта российские войска атаковали атакующую Украину 29 крылатыми ракетами и 28 ударными БПЛА типа Shahed.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 18 ракет и 25 дронов в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Попадание ракет и дронов зафиксировано во Львовской области . Также дроны повредили припортовую инфраструктуру в Одесской области .

В Днепропетровской области в Кривом Роге из-за падения обломков повреждены теплосети и линия электропередач. В городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где проживают 76 тысяч человек.

В Никопольском районе на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в городе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

В Киеве обломки сбитых ракет рухнули в Деснянском и Шевченковском районе. Без пострадавших.