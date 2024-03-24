Російська атака вранці пошкодила обʼєкти "Нафтогазу" на заході України
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська атака вранці пошкодила обʼєкти "Нафтогазу" на заході України

Нафтогаз
Джерело:  online.ua

Зранку 24 березня російські війська ракетами атакували обʼєкти "Нафтогазу" на заході України. Раніше повідомлялося про влучання у Львівській області.

РФ пошкодила обʼєкти "Нафтогазу" на заході України

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок атаки РФ на заході України пошкоджено обʼєкти "Нафтогазу".

Попередньо, минулося без постраждалих.

Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Деталі згодом, — написав Чернишов.

Раніше в Львівській ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, російські війська з МіГ-31К вдарили по Львівській області ракетами "Кинджал".

Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, — повідомив глава ОВА Козицький.

Раніше Козицький повідомив, що уночі ворожі «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області, де виникла пожежа.

Ракетна атака вночі 24 березня: що відомо

Російські війська у ніч на 24 березня атакували Україну 29 крилатими ракетами та 28 ударними БПЛА типу Shahed.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 18 ракет та 25 дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

  • У Києві уламки збитих ракет впали у Деснянському та Шевченківському районі. Без постраждалих.

  • Дрони пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

  • На Дніпропетровщині у Кривому Розі через падіння уламків пошкоджені тепломережі та лінія електропередач. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей.

  • У Нікопольському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Електропостачання вже відновили.

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