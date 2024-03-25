Атака дронов на Новочеркасскую ГРЭС в России — остановились два энергоблока
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Проиcшествия
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Атака дронов на Новочеркасскую ГРЭС в России — остановились два энергоблока

Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС
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Источник:  online.ua

Ночью 25 марта на территории страны-агрессорки России произошла новая "бавовна" — в этот раз на Новочеркасской ГРЭС.

Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС: первые подробности

Ночью 25 марта вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции.

Согласно последним данным, два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.

Эту информацию официально подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, оперативно ликвидированное силами работников станции. Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС, — сказано в заявлении Голубева.

Большая электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

По словам местных жителей, они слышали звуки полета дронов над областью, их было не менее 10.

Впоследствии раздались громкие взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

На видео можно увидеть взрывы, после которых и начался пожар.

Фото: скриншот

Украина все активнее атакует российские НПЗ

Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:

  • 17 марта — нефтезавод в Славянске-на-Кубани,

  • 16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,

  • 15 марта — Белгородский НПЗ,

  • 14 марта — НПЗ в Рязани,

  • 13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,

  • 12 марта — нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.

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