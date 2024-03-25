Ночью 25 марта на территории страны-агрессорки России произошла новая "бавовна" — в этот раз на Новочеркасской ГРЭС.

Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС: первые подробности

Ночью 25 марта вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции.

Согласно последним данным, два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.

Эту информацию официально подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, оперативно ликвидированное силами работников станции. Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено. Из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС, — сказано в заявлении Голубева. Поделиться

Большая электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

По словам местных жителей, они слышали звуки полета дронов над областью, их было не менее 10.

Впоследствии раздались громкие взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

На видео можно увидеть взрывы, после которых и начался пожар.

Фото: скриншот

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