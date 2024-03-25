Ночью 25 марта на территории страны-агрессорки России произошла новая "бавовна" — в этот раз на Новочеркасской ГРЭС.
Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС: первые подробности
Ночью 25 марта вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции.
Согласно последним данным, два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.
Эту информацию официально подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Большая электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.
По словам местных жителей, они слышали звуки полета дронов над областью, их было не менее 10.
Впоследствии раздались громкие взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.
На видео можно увидеть взрывы, после которых и начался пожар.
Украина все активнее атакует российские НПЗ
Что важно понимать, за последние три недели было совершено как минимум 14 атак на вражеские НПЗ:
17 марта — нефтезавод в Славянске-на-Кубани,
16 марта — Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области,
15 марта — Белгородский НПЗ,
14 марта — НПЗ в Рязани,
13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области,
12 марта — нефтебаза «Лукойла в нижегородском Кстове.
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