Уночі 25 березня на території країни-агресорки Росії сталася нова “бавовна” — цього разу на Новочеркаській ДРЕС.
Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС: перші подробиці
Уночі 25 березня спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції.
Згідно з останніми даними, два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.
Цю інформацію уже офіційно підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.
За словами місцевих мешканців, вони чули звуки польоту дронів над областю, їх було щонайменше 10.
Згодом почали лунати гучні вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.
На відео можна побачити вибухи, після яких і почалася пожежа.
Україна дедалі активніше атакує російські НПЗ
Що важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів було здійснено як мінімум 14 атак на ворожі НПЗ:
17 березня — нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані,
16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області,
15 березня — Білгородський НПЗ,
14 березня — НПЗ у Рязані,
13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області,
12 березня — нафтобаза «Лукойла у нижегородському Кстові.
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