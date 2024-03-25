Уночі 25 березня на території країни-агресорки Росії сталася нова “бавовна” — цього разу на Новочеркаській ДРЕС.

Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС: перші подробиці

Уночі 25 березня спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції.

Згідно з останніми даними, два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.

Цю інформацію уже офіційно підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося загоряння, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ — Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС, — йдеться в заяві Голубєва. Поширити

Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.

За словами місцевих мешканців, вони чули звуки польоту дронів над областю, їх було щонайменше 10.

Згодом почали лунати гучні вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.

На відео можна побачити вибухи, після яких і почалася пожежа.

Фото: скриншот

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