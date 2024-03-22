Масштабная атака РФ на Украину — погибли по меньшей мере 5 человек. Среди жертв 9-летняя девочка
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака РФ на Украину — погибли по меньшей мере 5 человек. Среди жертв 9-летняя девочка

обстрел
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В результате массированного обстрела Украины 22 марта войсками РФ пятеро мирных людей погибли и 26 ранены.

Выросло количество погибших в результате атаки РФ на Украину

Как сообщили в Нацполиции, на 15:00 в Хмельницкой области погибли два человека, еще восемь травмированы, одну женщину удалось спасти из-под завалов.

Три мирных жителя, среди которых 9-летняя девочка, погибли, и еще 15 пострадали в Запорожской области. Среди раненых — полицейский.

Также утренняя вражеская атака оборвала жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

По информации главы ОВА, погибла 8-летняя девочка.

Кроме этого, по обновленной информации председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. ранены 20 человек.

Также два человека получили ранения от российских обстрелов в Ивано-Франковской, один — в Харьковской области.

На местах вражеских обстрелов продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Идет ликвидация последствий.

Что известно об атаке РФ на Украину 22 марта

22 марта российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Россияне выпустили более 150 дронов и ракет.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

  • 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

По его словам, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты в разных регионах Украины.

Кроме этого, ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Повреждены более 100 зданий, в том числе объекты энергоинфраструктуры.

В результате атак армии РФ Харьков временно остался без света, частично отсутствует электроснабжение в Хмельницком. В Ивано-Франковской области в результате российских обстрелов без света временно осталась городская больница и сотни квартир людей.

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