В Запорожье выросло количество погибших в результате атаки РФ по Украине

В Запорожье увеличилось количество жертв из-за масштабной ракетной атаки РФ на город.

В Запорожье выросло количество жертв после ракетной атаки РФ

Как сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек.

Ранее сообщалось, что ранения получили 14 человек. По городу было нанесено 20 ракетных ударов: разрушены и повреждены частные дома, повреждена многоэтажка.

Что известно об атаке РФ на Украину 22 марта

22 марта российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Россияне выпустили более 150 дронов и ракет.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

По его словам, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты в разных регионах Украины.

Кроме этого, ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.