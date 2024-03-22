У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Україні

У Запоріжжі збільшилася кількість жертв через масштабну ракетну атаку РФ на місто.

У Запоріжжі зросла кількість жертв після ракетної атаки РФ

Як повідомив керівник ОВА Іван Федоров, кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х осіб.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали 14 людей. По місту було завдано 20 ракетних ударів: зруйновано та пошкоджено приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку.

Що відомо про атаку РФ на Україну 22 березня

22 березня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Росіяни випустили понад 150 дронів та ракет.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

За його словами, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не лише крилаті ракети, а й "Шахеди" та балістичні ракети. Внаслідок масштабної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в різних регіонах України.

Крім цього ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.