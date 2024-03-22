Разведка Британии озвучила предупреждение о планах РФ по Украине

РФ продолжит бить по критически важным объектам Украины

Как отмечается в сводке, 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц большой удар с использованием авиации дальнего действия по Украине.

В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95, действовавших с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Выпущено не менее 20 ракет (в том числе Х-101 и "Кинжал") преимущественно на Киев.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2024.



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С момента предварительного авиационного удара по Киеву прошло 44 дня.

По данным британской разведки вполне возможно, что месячная пауза в ударах с использованием дальней авиации была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка.

Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам самолетов и ракет. Продолжающиеся успехи украинского ПВО, вероятно, также усложнили планирование российской атаки.

Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия, пытаясь поддерживать давление на украинское правительство и население из-за своей возможности нанесения ударов в условиях противостояния, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Россия нанесла две массовые атаки по Украине

Российские войска нанесли 21 марта массированный воздушный удар, направив более 30 ракет по Киеву, однако все вражеские цели были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме того, 22 марта российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Россияне выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

По его словам, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты в разных регионах Украины.

Кроме этого, ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.