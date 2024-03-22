Масштабна атака РФ на Україну — загинули щонайменше 5 людей. Серед жертв 9-річна дівчинка

Зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Україну

Як повідомили в Нацполіції, станом на 15:00 у Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів.

Троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка, загинули, та ще 15 постраждали у Запорізькій області. Серед поранених — поліцейський.

Також ранкова ворожа атака обірвала життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

За інформацією голови ОВА, загинула 8-річна дівчинка.

Окрім цього за оновленою інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, поранені 20 людей.

Також двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна — у Харківській області.

На місцях ворожих обстрілів продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Триває ліквідація наслідків.

Що відомо про атаку РФ на Україну 22 березня

22 березня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Росіяни випустили понад 150 дронів та ракет.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

За його словами, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не лише крилаті ракети, а й "Шахеди" та балістичні ракети. Внаслідок масштабної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в різних регіонах України.

Крім цього ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Пошкоджено понад 100 будівель, серед яких об’єкти енергоінфраструктури.