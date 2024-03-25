25 березня о 10:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила ракету по Києву.

Ракетна атака РФ на Київ 25 березня. Що відомо

О 10:33 в столиці пролунали перші вибухи — працювали сили ППО.

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

Наразі відомо про пошкодження житлового будинку.

Оперативні служби слідують на місце події.

Цю інформацію підтверджує Київська міська військова адміністрація.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявили уламки ракети.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Дві жінки постраждали, — повідомив Віталій Кличко. Поширити

Водночас у російських телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що удар по Києву нанесено гіперзвуковими “Цирконами”.

Згідно з іншим даними, ворог бив модифікованими ракетами “ОНІКС-М”.

Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

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