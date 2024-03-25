Целью ракетной атаки РФ на Киев были офисы СБУ — Kyiv Post
Категория
Украина
Дата публикации

Целью ракетной атаки РФ на Киев были офисы СБУ — Kyiv Post

атака
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Источник:  Kyiv Post

По данным источников СМИ, обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ во время атаки на Киев 25 марта.

Стала известна цель оккупантов РФ во время атаки на Киев

Издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины утверждает, что обе российские ракеты были нацелены на офисы СБУ.

По данным источников Kyiv Post, ракеты были нацелены на помещение, где находятся чиновники СБУ, — пишет издание.

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечается День Службы безопасности Украины.

Что известно о ракетной атаке РФ на Киев 25 марта

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Их сбили силы ПВО.

Киевская администрация сообщили, что в Печерском районе разрушено нежилое здание, в Соломенском поврежден многоэтажный дом, в Днепровском и Голосеевском районах падение обломков.

Как сообщили в Минкульте, в Киеве обломки вражеской ракеты разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука .

На сегодня известно о 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. В больнице остается одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку, уже выписали. Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Президент Украины отреагировал на ракетную атаку на Киев 25 марта, заявив, что Украине нужно больше ПВО.

Это безопасность для наших городов и сохранившиеся человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор, — заявил Зеленский.

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