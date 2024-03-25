Ракетная атака РФ в Киев. Под завалами в Печерском районе могут находиться люди

В Печерском районе Киева в результате ракетного удара РФ 25 марта обрушилось здание. Под ее завалами могут находиться люди.

В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетной атаки РФ

Как сообщили в ГНСН, под завалами могут находиться люди При этом отмечается, что в здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

По данным КМВА, в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание.

Разрушение на площади около 100 м.кв. Без последующего горения, — говорится в сообщении. Поделиться

Как сообщили в Минкульте, в Киеве обломки вражеской ракеты разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука .

Разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

Что известно о ракетной атаке РФ на Киев 25 марта

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Их сбили силы ПВО.

Мэр столицы Виталий Кличко и Киевская администрация сообщили, что в Печерском районе разрушено нежилое здание, в Соломенском повреждено многоэтажное здание, в Днепровском и Голосеевском районах падение обломков.

На сегодня Печерском районе пятеро пострадавших. Двум женщинам медики оказали помощь на месте, а остальные двое, в том числе 16-летняя девушка, госпитализированы.

Мониторинговые группы предполагают, что по Киеву ударили гиперзвуковыми ракетами ЗМ22 «Циркон», запускаемыми из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма.

Проект monitor пишет, что на этот раз несколько ракет преодолели расстояние 580 км до столицы примерно за 3 минуты, что позволяет оценить скорость ракет в 11 600 км/ч.