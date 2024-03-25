Силы ПВО уничтожили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 25 марта 2024 года РФ атаковала 9 ударными беспилотниками типа "Shahed". Силы обороны 8 из них были уничтожены.
В Воздушных силах рассказали детали атаки РФ на Украину 25 марта
Как отмечается, защитники неба сбили 8 из 9 ударных БПЛА типа Shahed, которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым).
К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
РФ атаковала Одесскую и Николаевскую
25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО.
Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в ДТЭК отметили, что ночью оккупанты повредили один из высоковольтных энергообъектов НЭК "Укрэнерго"
Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.
В результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной были избиты несколько окрестных домов.
По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, другим оказана помощь на месте.
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