РФ атаковала Одесскую и Николаевскую. Есть раненые и попадания по энергообъектам
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Одесскую и Николаевскую. Есть раненые и попадания по энергообъектам

Силы обороны юга Украины
дснс
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25 марта россияне атаковали Одесскую и Николаевскую области ударными БПЛА и противорадиолокационной ракетой. Оккупанты РФ попали в энергетические объекты и жилой дом.

Что известно об атаке РФ Одесской и Николаевской области

Сообщается, что перед атакой дронами из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П.

Военные отмечают, что ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По 4 ударных БпЛА были сбиты в Одесской и Николаевской областях. Однако избежать попаданий не удалось.

Так, в Николаевской области оккупанты попали по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, его ликвидировали. Люди не пострадали.

Также вражеские дроны барражировали посреди жилых кварталов населенных пунктов.

В результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС. Взрывной волной были избиты несколько окрестных домов.

По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 госпитализированы, другим оказана помощь на месте.

На Одесщине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован.

Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются.

После атаки РФ в Одессе и районе действуют экстренные отключения света

В Одессе и районе 25 марта действуют экстренные отключения света 25 марта после обстрела энергообъекта "Укрэнерго".

Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения, говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

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