РФ атакувала Одещину та Миколаївщину. Є поранені та влучання по енергобʼєктах

25 березня росіяни атакували Одеську та Миколаївську області ударними БпЛА та протирадіолокаційною ракетою. Окупанти РФ поцілили в енергетичні об’єкти та житловий будинок.

Що відомо про атаку РФ Одеської та Миколаївської області

Повідомляється, що перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Військові зазначають, що ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходила.

Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині. Однак уникнути влучань не вдалось.

Так, на Миколаївщині окупанти поцілили по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, її ліквідували. Люди не постраждали.

Також ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів.

Внаслідок падіння збитого "Шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею було побито кілька навколишніх будинків.

За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано.

Люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Після атаки РФ в Одесі та районі діють екстрені відключення світла

В Одесі та районі 25 березня діють екстрені відключення світла 25 березня після обстрілу енергооб'єкту "Укренерго".

Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення, — йдеться у повідомленні. Поширити