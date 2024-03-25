Сили ППО знищили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

У ніч на 25 березня 2024 року РФ атакувала 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили оборони 8 з них знищили.

У Повітряних силах розповіли деталі атаки РФ на Україну 25 березня

Як зазначається, захисники неба збили 8 із 9 ударних БПЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим).

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей, — зазначили у Повітряних силах.

РФ атакувала Одещину та Миколаївщину

25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго"

Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Внаслідок падіння збитого "Шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею було побито кілька навколишніх будинків.

За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

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